اللسان مرآة الصحة

كل الوطن – نوفوستي: أعلن أطباء الأسنان الأستراليون، أن حالة اللسان تكشف احتمال إصابة الشخص بهذا المرض أو ذاك.

وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أن الأطباء لاحظوا، أن المدخنين ومن يتناولون المشروبات الكحولية، غالبا ما تغطي طبقة بيضاء ألسنتهم. هذه الظاهرة قد تكون ناتجة عن عدم تنظيف تجويف الفم بصورة جيدة وصحيحة، وبالطبع يمكن للشخص إزالة هذه الطبقة بنفسه، دون الحاجة لمراجعة الطبيب.

ولكن إذا بقيت هذه الطبقة تغطي اللسان لمدة أسبوعين، فينصح الأطباء بمراجعة الطبيب، لأنها قد تشير إلى الإصابة بعدوى فطرية أو اللطخة البيضاء مجهولة السبب “الصداف” (بقع بيضاء تظهر على الغشاء المخاطي للفم).

وعندما يتلون اللسان باللون الأحمر وتصبح المستقبلات عليه أكثر سطوعا ، فقد يكون السبب الحساسية أو نقص حمض الفوليك في الجسم. ما يسبب التهاب الحنجرة، لذلك يجب مراجعة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، لأنه قد يتحول إلى التهاب البلعوم أو الحمى القرمزية.

ويضيف الأطباء، قد يؤدي تناول أطعمة حارة، إلى ظهور نتوءات على اللسان، ولكن قد يكون سببها الهربس. وينصح الأطباء بمراجعة الطبيب عند تورم اللسان أو عندما تفقد بعض مناطقه حساسيتها.