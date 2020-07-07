فيديو.. مصري يشكو من طوله الفارع الذي يزداد باستمرار

كل الوطن – الرياض: شكا رجل مصري من طوله الفارع الذي قلب حياته رأسا على عقب، وحرمه من العيش مثل أقرانه، وكشف أن طول قامته ما زال يتزايد ويسبب له مشكلات جمة لأن مقاساته لا تباع في المحلات.

وقال محمد شحاتة، أطول رجل في مصر، إنه لا يجد المقاس المناسب له بسهولة في محلات الملابس والأحذية، وكل ما يرتديه يقوم بتفصيله، لافتا إلى أن تكلفة تفصيل الحذاء الواحد تصل إلى 500 جنيه، وتكلفة تفصيل الجلباب 1000 جنيه (الدولار يساوي 16 جنيها تقريبا).

وتابع خلال لقاء مع برنامج “أحلام مواطن”، المذاع عبر فضائية “المحور”: “عمري ما لبست قميص وبنطلون زي باقي الناس، لأن مقاسي صعب، ونفسي ألبس زي الناس بسهولة”، لافتا إلى أنه ظهر في أكثر من برنامج حتى يساعده أحد، ولكن كل ما كان يحصل عليه هو مجرد وعود فقط دون تنفيذ.