الأوقاف المصرية توضّح وقائع فيديو اعتداء شخص على المصلّين بمسجد المعادي!

كل الوطن – الأهرام: ذكرت الأوقاف المصرية أن الفيديو الذي تم تداوله عن شجار وعراك داخل أحد المساجد لا علاقة له بالأمور الدينية ولا بإقامة الصلاة، لأنه حصل بسبب خلاف على توزيع مواد غذائية في المكان.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس الاثنين، مقطع فيديو لشجار وعراك داخل أحد المساجد بالمعادي، ذكروا فيه أن شخصا يعمل طبيبا، قام باقتحام مسجد الصحابة في المعادي، وسعى لإخراج من تواجد بداخله بهدف إلحاقه بعيادته الخاصة.

وكشف الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف في القاهرة، أن الزاوية التي تم تصوير الفيديو المشار إليه فيها، ليست مفتوحة للصلاة أصلا بسبب إجراءات الحجر لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف، لقد تم فتحها بمعرفة أحد الأهالي ليس لأجل الصلاة وإنما لوجود ثلاجة كان بها بعض اللحوم التي توزع على الفقراء، وحدث خلاف بين بعض الأهالي في بعض الأمور لا تخص إقامة الصلاة، ولَم يحدث أي اعتداء على أي من المصلين.

وتابع: حررت إدارة أوقاف البساتين بمديرية أوقاف القاهرة محضرا بحق المتجاوزين، بتاريخ 6 يوليو 2020 وأعادت غلق هذه الزاوية.

المصدر:”الأهرام”