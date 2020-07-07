وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

كل الوطن – روسيا اليوم: توفي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ95 عاما.

ونعت مجموعة من الأمراء والمواطنين الأمير الراحل، ومن بينهم الأمير سطام بن خالد آل سعود، الذي غرد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز”.

وأضاف الأمير: “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين”.

انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي #الامير_خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز تغمدة الله بواسع رحمتة و مغفرته ورضوانه و أسكنه فسيح جناته و جميع موتا المسلمين إنا الله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/6LgVbs8HBT — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) July 7, 2020

وكتب فيصل بن تركي قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر وارحم خالي ووالدي عبدك خالد بن سعود ابن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك اللهم ثبته عند السؤال واجمعنا به بالفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين”.

والأمير خالد هو الابن التاسع للملك سعود بن عبدالعزيز، وهو من مواليد العام 1925.

إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم إغفر وإرحم خالي و والدي عبدك خالد بن سعود ابن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك … اللهم ثبته عند السؤال وأجمعنا به بالفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين …#خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيزpic.twitter.com/PTjY1UODym — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) July 7, 2020

المصدر: RT