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رانيا يوسف سعيدة باعتقال متحرش الجامعة الأمريكية ..”خلّيهم يخافوا” (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
رانيا يوسف سعيدة باعتقال متحرش الجامعة الأمريكية ..”خلّيهم يخافوا” (صور)
رانيا يوسف

كل الوطن – وكالات: أعربت الفنانة رانيا يوسف عبر “إنستغرام” عن سعادتها بإلقاء القبض على الشاب المتهم بالتحرش واغتصاب أكثر من فتاة في مصر.

ونشرت الفنانة صورة عن بيان النيابة العامة، الذي تضمن القبض على المتهم بالتحرش والتحقيق معه، معلقة: “شكرا القضاء المصري، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر”.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: “يحيا القضاء العادل.. خلي المتحرشين يخافوا من جرايمهم”، و”اتمنى تعديل عقوبات التحرش، لتصل إلى الإعدام”، و”برافو يا رانيا إنك بتدعمي قضايا المرأة”.

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قبل ذلك، أصدرت النيابة العامة المصرية، بيانا ذكرت فيه أنها باشرت التحقيق مع أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش، موضحة أن ذلك جاء فور إلقاء القبض عليه وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليه.

وأحمد بسام ذكي، متهم بالتعدي على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390580

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