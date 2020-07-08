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ميزات جديدة وعملية تظهر في “واتس آب” قريبا

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
ميزات جديدة وعملية تظهر في “واتس آب” قريبا

كل الوطن – الرياض: ينتظر مستخدمو تطبيق “واتس آب” النسخة القادمة من التطبيق، والتي سيعلن عنها قريبا مع عدد من الميزات الجديدة والمميزة.

وأظهرت نسخة “بيتا” التجريبية التي يتم اختبارها حاليا عند عدد من المستخدمين أن نسخ “واتس آب” المقبلة للهواتف الذكية والحواسب ستحمل معها عددا من الميزات العملية والمفيدة.

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وإحداها ميزة تسمح للمستخدم بالاعتماد على كاميرا الهاتف أو الحاسب اللوحي لتصوير رمز QR  الخاص  بتطبيق “واتس آب” عند مستخدم آخر، ليضاف حساب الشخص الثاني أوتوماتيكيا إلى قائمة أسماء التطبيق عند المستخدم الأول، أي أنه لن تكون هناك حاجة لإدخال رقم هاتف شخص ما في الهاتف ليظهر في قوائم التطبيق.

كما ينتظر أن تظهر في تطبيق “واتس آب” بنسخته القادمة مجموعة جديدة من الملصقات المتحركة التي سيمكن للمستخدم استعمالها في الدردشات والمراسلات الفردية أو الجماعية.

وسيحمل التحديث الجديد للتطبيق أيضا بعض الميزات التي ستجعل من ميزة مكالمات الفيديو الجماعية أكثر عملية، إذ سيكون باستطاعة المستخدم التحكم بحجم واجهات الاتصال أثناء المكالمة، واختيار الواجهة التي يرغب بها لتظهر بحجم أكبر على شاشة هاتفه أو جهازة.

ومع ظهور النسخ القادمة من تطبيق “واتس آب” سيكون بإمكان مستخدميها من الحواسب تفعيل ميزة “الوضع المظلم” المتاحة حاليا لأصحاب الهواتف الذكية.

وفي نسخ KaiOS القادمة من واتس آب” سيكون بإمكان المستخدمين وضع صور وملصقات وفيديوهات في خدمة “القصص”، لتختفي هذه الإضافات تلقائيا بعدة فترة من الزمن.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390587

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