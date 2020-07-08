ميزات جديدة وعملية تظهر في “واتس آب” قريبا

كل الوطن – الرياض: ينتظر مستخدمو تطبيق “واتس آب” النسخة القادمة من التطبيق، والتي سيعلن عنها قريبا مع عدد من الميزات الجديدة والمميزة.

وأظهرت نسخة “بيتا” التجريبية التي يتم اختبارها حاليا عند عدد من المستخدمين أن نسخ “واتس آب” المقبلة للهواتف الذكية والحواسب ستحمل معها عددا من الميزات العملية والمفيدة.

وإحداها ميزة تسمح للمستخدم بالاعتماد على كاميرا الهاتف أو الحاسب اللوحي لتصوير رمز QR الخاص بتطبيق “واتس آب” عند مستخدم آخر، ليضاف حساب الشخص الثاني أوتوماتيكيا إلى قائمة أسماء التطبيق عند المستخدم الأول، أي أنه لن تكون هناك حاجة لإدخال رقم هاتف شخص ما في الهاتف ليظهر في قوائم التطبيق.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.195.1: what’s new? WhatsApp is releasing a redesign for Group QR Codes today for Android beta users!https://t.co/f48afh8Uux — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 30, 2020

كما ينتظر أن تظهر في تطبيق “واتس آب” بنسخته القادمة مجموعة جديدة من الملصقات المتحركة التي سيمكن للمستخدم استعمالها في الدردشات والمراسلات الفردية أو الجماعية.

WhatsApp Pay suspended in Brazil after only a week! Concerns from Brazil Central Bank over risks to existing banks and financial institutions https://t.co/Nrm0E3I8D9 — Matt Navarra (@MattNavarra) June 23, 2020

وسيحمل التحديث الجديد للتطبيق أيضا بعض الميزات التي ستجعل من ميزة مكالمات الفيديو الجماعية أكثر عملية، إذ سيكون باستطاعة المستخدم التحكم بحجم واجهات الاتصال أثناء المكالمة، واختيار الواجهة التي يرغب بها لتظهر بحجم أكبر على شاشة هاتفه أو جهازة.

💣 EXCLUSIVE NEWS FROM @WABetaInfo:

Spotted the WhatsApp for iPad official app, under development! 🔥https://t.co/3wBlLiWEKq Open the article for screenshots.

NOTE: WhatsApp for iPad is not available yet and the support will be enabled in future for everyone in a new update. — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 8, 2019

ومع ظهور النسخ القادمة من تطبيق “واتس آب” سيكون بإمكان مستخدميها من الحواسب تفعيل ميزة “الوضع المظلم” المتاحة حاليا لأصحاب الهواتف الذكية.

وفي نسخ KaiOS القادمة من واتس آب” سيكون بإمكان المستخدمين وضع صور وملصقات وفيديوهات في خدمة “القصص”، لتختفي هذه الإضافات تلقائيا بعدة فترة من الزمن.

المصدر: روسيسكايا غازيتا