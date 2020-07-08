الصحة الإماراتية تصدر تنويها هاما حول فيروس كورونا

كل الوطن – متابعات: حثت وزارة الصحة الإماراتية المواطنين والمقيمين على اتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن السلطات الصحية في البلاد، وعدم تداول الشائعات والمعلومات غير الرسمية.

وقالت الصحة الإماراتية عبر “تويتر” الثلاثاء: “نوجه عناية الجمهور الكريم بضرورة تحري الدقة واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة، وعدم تداول الإشاعات أو أية معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية”.

نوجه عناية الجمهور الكريم بضرورة تحري الدقة واتباع الاجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة، وعدم تداول الإشاعات أو أية معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية#ملتزمون_يا_وطن#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات pic.twitter.com/oK6ZBa628l — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) July 7, 2020

وفي وقت سابق نشرت الوزارة منشورا حذرت فيه من التعرض لأشعة الشمس على أمل أنها تساعد على التخلص من فيروس كورونا.

وأكدت أن الشمس أو درجات الحرارة الأعلى من 25 درجة مئوية لن تمنع أو تعالج مرض كوفيد-19.

وسجلت الإمارات الثلاثاء 532 إصابة بالفيروس و993 حالة شفاء منه، بحيث بلغت حصيلة الإصابات 52600 حالة، من بينها 326 وفاة و41714 حالة شفاء.

المصدر: RT