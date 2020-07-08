نادي الأسير الفلسطيني: الإهمال الطبي الإسرائيلي وراء وفاة أحد أقدم الأسرى

كل الوطن – الرياض: حمل نادي الأسير الفلسطيني السلطات الإسرائيلية مسؤولية وفاة الأسير سعدي الغرابلي من غزة، المعتقل منذ 26 عاما.

ونعى نادي الأسير اليوم الأربعاء الغرابلي، قائلا “إن الأسير المعتقل منذ عام 1994، واجه جريمة الإهمال الطبي على مدار سنوات”، وأضاف أن “الإهمال الطبي المتعمد تسبب بوفاة 69 أسيرا منذ عام 1967”.

وأشار نادي الأسير إلى جملة سياسات وإجراءات السلطات الإسرائيلية التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونهم، ومنها “التعذيب بمستوياته وأدواته المختلفة، والظروف الاعتقالية القاسية وما يرافقها من عمليات قمع، وعزل إنفرادي، التي تشكل الأداة الأكثر قهرا وتأثيرا على مصير الأسرى”.

من جهتها، نعت وزارة الأسرى والمحررين الأسير سعدي الغرابلي، البالغ من من العمر 75 عاما، وهو من سكان حي الشجاعية.

وعبر بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى عن عزائه إلى عائلة الغرابلي، وإلى الحركة الأسيرة داخل السجون، مؤكدا على أن “وفاته هي وصمة عار جديدة في جبين إسرائيل ومن خلفها المؤسسات الحقوقية التي تصم آذانها تجاه معاناة الأسرى داخل السجون”.

يذكر أن الأسير الراحل، أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بعد أن أمضى 26 عاما من حكمه مدى الحياة، ويعاني من العزل الإنفرادي منذ سنوات طويلة، ورحلة عذاب مع مرض السكر والضغط وضعف السمع والإبصار، وفي سنواته الأخيرة عانى من سرطان البروستاتا.