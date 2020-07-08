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بالفيديو.. طفولة رجاء الجداوي.. ماذا تعلمت من خالتها تحية كاريوكا؟

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
بالفيديو.. طفولة رجاء الجداوي.. ماذا تعلمت من خالتها تحية كاريوكا؟

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390619

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