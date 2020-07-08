أخطر الأماكن للإصابة بـ “كوفيد-19”

كل الوطن – الرياض: أعلن الدكتور بافل فولتشكوف، عالم الفيروسات وأخصائي المناعة، أن الأماكن ذات التهوية السيئة، تزيد كثيرا من خطر الإصابة بـ “كوفيد-19”.

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وصرح الخبير لصحيفة “إزفيستيا”، بأن الغرض من المكان غير مهم، بقدر أهمية نظام التهوية فيه.

وقال، “إذا كانت حركة الهواء في أي مكان مغلق ضعيفة وسيئة، فإنه يزيد من خطر الإصابة”.

وأضاف، تأتي وسائط النقل العام وخاصة في ساعات الذروة، والطوابير وأماكن التجمعات حيث يكون الناس على اتصال وثيق لفترة طويلة، في المرتبة الثانية من ناحية خطر انتقال عدوى “كوفيد-19”. وجاءت البارات والمطاعم والنوادي في المرتبة الثالثة.

وينصح الخبراء بضرورة أخذ الحذر عند التواجد في الملاعب الرياضية والمعابد والمقاهي، وحتى عند زيارة عيادات طب الاسنان.

ويشير الخبراء، إلى أن الكثيرين لم يعودوا يستخدمون الكمامات والقفازات، ولا يهتمون حتى بالمسافة الفاصلة بينهم وبين الآخرين، ما يتسبب في تفاقم الوضع.

المصدر: نوفوستي