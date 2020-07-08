صحافيون يعتزمون مقاضاة رئيس البرازيل لنزعه الكمامة خلال لقائهم

كل الوطن – وكالات: أعلنت نقابة الصحفيين البرازيليين (ABI)، عن نيتها مقاضاة الرئيس جاير بولسونارا، لتعريضه الصحفيين لخطر عدوى فيروس كورونا المستجد خلال مؤتمر صحفي.

وذكرت الرابطة، أن الرئيس بولسونارا، التقى مع الصحفيين يوم أمس الثلاثاء، وأعلن خلال ذلك أن نتيجة الاختبار على الفيروس الذي أجراه، كانت إيجابية. في بداية اللقاء، كان الرئيس يرتدي الكمامة الواقية مع عدم مراعاة المسافة الاجتماعية. لكنه لاحقا ابتعد عن الصحفيين لمسافة أمتار قليلة، وخلع قناعه ليثبت أنه في حالة جيدة.

وذكر بيان النقابة، أن الرئيس انتهك نظام العزلة الذاتية، و”تصرف بطريقة إجرامية”، وعرض الصحفيين للخطر. واتهمت النقابة، رئيس الدولة بانتهاك مادتين جنائيتين تنصان على عقوبة في شكل غرامة والسجن. وعلى أساس ذلك تعتزم الجمعية مقاضاة بولسونارا في المحكمة العليا.

منذ بداية الوباء، نفى بولسونارا، البالغ من العمر 65 عاما، وجود فيروس كورونا المستجد، ورفض فرض تدابير جدية لمحاربة العدوى. بالإضافة إلى ذلك، انتقد بشدة القيود المفروضة على التجارة والخدمات في البلاد، والمتعلقة بمكافحة كوفيد-19.

المصدر: لينتا رو