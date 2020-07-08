تسجيل الدخول
» » اعتماد أكبر موازنة في تاريخ مصر

اعتماد أكبر موازنة في تاريخ مصر

كل الوطن- فريق التحرير
2020-07-08T15:24:20+03:00
2020-07-08T16:08:11+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 44 دقيقةآخر تحديث : منذ 44 دقيقة
اعتماد أكبر موازنة في تاريخ مصر

كل الوطن   –   اليوم السابع :   شرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الأربعاء، نص قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة، للسنة المالية 2020 2021.

وتبلغ موازنة العام المالي الجديد، 2.2 تريليون جنيه، منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2019 – 2020.

اقرأ أيضا...

وأشار وزير المالية المصري محمد معيط، إلى استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والـبحث العلمي، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقـتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام 682.5 مليار جنيه مقارنة بـ545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 20192020.

وتم إعداد مشروع موازنة العام المالي 2020 – 2021 خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020، بمراعاة الالتزام الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمي في يناير 2020.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390668

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.