بصور جريئة مستلقية على المكتب البيضاوي.. باريس هيلتون تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية

كل الوطن – وكالات: أعلنت الممثلة والمغنية وعارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية الأمريكية باريس هيلتون عن قرارها الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة أوائل نوفمبر القادم.

After a lot of thought and consideration. I’ve decided the Oval Office needs some redecorating and a woman’s touch. ✨👸🏼💅🏻✨ #ParisForPresident ⚡️ pic.twitter.com/JxtPTSQ8C2 — Paris Hilton (@ParisHilton) July 7, 2020

ونشرت هيلتون، وهي وريثة محتملة لشبكة الفنادق “هيلتون”، على حسابها في “تويتر” سلسلة صور منتجة باستخدام برنامج “فوتوشوب” تظهرها وهي ترقد على المكتب الرئاسي في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وذلك تحت عنوان “باريس رئيسة!”.

وذكرت: “بعد تفكير مطول قررت أن المكتب البيضاوي بحاجة إلى إعادة تصميم ولمسة أنثوية”.

وفي تغريدة أخرى تساءلت هيلتون: “هل يجب علي إعادة تصميم المكتب البيضاوي إلى مكتب على شكل قلب؟”.

كما نشرت هيلتون مقطع فيديو أعلنت فيه عن نيتها تعيين المغنية ريانا لمنصب نائب الرئيس لأنها “جميلة وموهوبة”.

وأثار هذا الإعلان جدلا واسعا بشأن ما إذا كانت هيلتون جادة في نيتها الترشح.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان مغني الراب كاني ويست الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة.

المصدر: RT