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الفنان محمد رمضان ينشر صورا تثير الجدل في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-08T15:39:21+03:00
2020-07-08T15:40:39+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الفنان محمد رمضان ينشر صورا تثير الجدل في مصر

كل الوطن – وكالات: أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورا من فيديو جديد لأغنيته “تيك توك”.

وظهر رمضان بإطلالات زاهية، إحداها ببدلة رسمية باللون الأصفر والثانية بإطلالة صيفية بقميص استوائي وسروال أبيض، وفي الصورتين برزت ساعته التي شغلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

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وقدرت صفحة ” ايجيبت واتش ورلد” على “إنستغرام” ثمن الساعة بـ 275 ألف دولار إذ ذكرت أنها ماركة “باتيك فيليب” وهي ساعة مصنوعة بالكامل من الذهب الأبيض عيار 18 مرصعة بـ 903 ماسة لامعة و 182 ماسة “باجيت” يبلغ مجموعها حوالي 18.2 قيراط.

⁣ورد الفنان محمد رمضان، على التقارير حول ساعته عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، قائلا: “ما شاء الله أنا شخصيا ماعديتهمش”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390682

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