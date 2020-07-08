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المجلس الاستشاري يناقش استعدادات موسم الحج

كل الوطن- فريق التحرير
2020-07-08T15:37:57+03:00
2020-07-08T16:07:56+03:00
عربي ودوليمحليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 32 دقيقةآخر تحديث : منذ 32 دقيقة
المجلس الاستشاري يناقش استعدادات موسم الحج

كل الوطن   –  مكة المكرمة   :عقد المجلس الاستشاري جلسته الدورية برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس ما وصلت إليه استعدادات الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ, والإجراءات الاحترازية المتبعة عند وصولهم بإذن الله.

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وأكد السديس استعداد الرئاسة ومنسوبيها لبذل الغالي والنفيس في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، وأنهم حريصون كل الحرص على أن يؤدوا مناسكهم آمنين مطمئنين سعيدين فرحين بما منَّ الله عليهم به.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390683

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