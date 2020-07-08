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في جامعة هيوستن : باحثون يبتكرون مكيف هواء يقضي على كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
2020-07-08T15:42:27+03:00
2020-07-08T16:07:41+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 25 دقيقةآخر تحديث : منذ 25 دقيقة
في جامعة هيوستن : باحثون يبتكرون مكيف هواء يقضي على كورونا

كل الوطن- متابعات-  ميديكل إكسبرس  : تمكن باحثون في جامعة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية من ابتكار مكيف، يقولون إنه قادر على “التقاط” جزئيات فيروس كورونا المتطايرة في الهواء، و”قتلها فورا”.

وبحسب ما ذكر موقع “ميديكل إكسبرس” العلمي أمس الثلاثاء فقد شارك في تطوير مكيف الهواء، باحثون من الجامعة بقيادة مدير مركز الموصلية الفائقة فيها زيفنغ رين، إلى جانب منذر حوراني، الرئيس النتفيذي لشركة “مديستار” المعنية بتطوير المشاريع الطبية.

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وأجرى الباحثون تجربة في مختبر أظهرت أن 99.8 في المئة من فيروسات كورونا الموجودة في الهواء قتلت، بعد تشغيل المكيف، ونشرت تفاصيل الابتكار الجديد في دورية ” توديه فيزيكس” العلمية.

ويستخدم المكيف رغوة النيكل في عملية محاصرة الفيروسات وتسخين درجة حرارتها، تمهيدا “لقتلها”، ويعتقد الباحثون أن هذا الابتكار يمكن استخدامه في الطائرات والمكاتب والمدارس، وغيرها من المنشآت التي تكتظ بالبشر.

ويشيرون إلى أن المكيف الجديد يحد من تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19″، الذي يجتاح العالم، وقتل حتى الآن أكثر من نصف مليون شخص.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390688

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