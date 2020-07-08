حل لغز ظاهرة “الماء الميت” القادرة على شل حركة السفن

كل الوطن – وكالات: تمكن علماء فرنسيون، لأول مرة، من تفسير الظاهرة الغامضة المتمثلة في “المياه الميتة”، القادرة على إبطاء أو حتى إيقاف السفن الجارية على الرغم من أن محركاتها تعمل بشكل صحيح.

وحيرت الظاهرة البحارة لسنوات عديدة حيث أنها لوحظت أول مرة في عام 1893 من قبل المستكشف النرويجي فريدتوف نانسن، أثناء الإبحار عبر المياه القطبية الشمالية في شمال سيبيريا، فقد تباطأت سفينته بسبب قوة غامضة، حتى أنه بالكاد يستطيع المناورة، وأصبحت السفينة تسير بسرعة أقل بكثير من الوصول إلى السرعة العادية.

وفي عام 1904 وقع توصيف الظاهرة تجريبيا دون فهم جميع أسرارها وتفاصيلها بشكل دقيق، وأطلق عليها اسم “المياه الميتة”.

وأظهر الفيزيائي وعالم المحيطات السويدي فاغن فالفريد إيكمان في المختبر تكوين موجات تحت سطح هذه المنطقة من المحيط المتجمد الشمالي، بين طبقات المياه المالحة والمياه العذبة، والتي تتفاعل مع السفينة، ويولد مقاومة.

وقام فريق متعدد التخصصات، الآن، من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) وجامعة بواتييه بشرح هذه الظاهرة لأول مرة، في ورقة بحثية نشرت في 6 يوليو، موضحين أن التغيرات في السرعة في السفن المحاصرة في “الماء الميت” ترجع إلى الموجات التي تعمل مثل حزام ناقل متموج تتحرك فيه القوارب ذهابا وإيابا.

ولوحظت هذه الظاهرة في جميع البحار والمحيطات حيث تختلط المياه ذات الكثافات المختلفة (بسبب ملوحتها أو درجة حرارتها)، وتشير ملاحظات العلماء إلى وجود نوعين من السحب، وهما: “سحب نانسن الموجي” وهو النوع الذي يسبب سرعة ثابتة منخفضة بشكل غير طبيعي (نسبة إلى الحالة التي سجلها نانسن)، وسحب إيكمان، الذي يتميز بتذبذبات السرعة في القارب المحاصر (نسبة إلى إيكمان)، لكنها جميعها لم تفسر السبب الحقيقي وراء شل حركة السفن.

وحاول الفيزيائيون وخبراء ميكانيكا الموائع وعلماء الرياضيات من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) وجامعة بواتييه حل هذا اللغز، واستخدموا تصنيفا رياضيا للموجات الداخلية المختلفة وتحليلا للصور التجريبية على مقياس البكسل الفرعي للتحقيق في أسباب هذه الظاهرة.

اكتشاف مسبح طبيعي “لم يمسه بشر” في كهف تحت الأرض لم ير النور إطلاقا

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن اختلافات السرعة في القوارب التي يتم صيدها في “المياه الميتة” ترجع إلى توليد موجات محددة تعمل بمثابة حزام ناقل متموج تتحرك عليه السفينة ذهابا وإيابا.

وقام العلماء أيضا بتوحيد ملاحظات نانسن و إيكمان، والتي أظهرت أن نظام إيكمان ذا التأثير المتذبذب هو مؤقت فقط، حيث تنتهي السفينة بالهروب وتصل إلى سرعة نانسن الثابتة.

وتعد هذه الدراسة جزءا من مشروع أكبر يحقق في سبب خسارة أكبر سفن كليوباترا في معركة أكتيوم (31 قبل الميلاد) أمام سفن أوكتافيان الأضعف. ووفقا للعلماء، قد يكون أحد التفسيرات هو “الماء الميت” لخليج أكتيوم، الذي يتميز بكل خصائص المضيق البحري.

المصدر: phys.org