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الصحة: عيادات “تطمن” متاحة لكل من يشعر بأعراض كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
الصحة: عيادات “تطمن” متاحة لكل من يشعر بأعراض كورونا

كل الوطن  – فريق التحرير – متابعات :  أكدت وزارة الصحة، أن عيادات ” تطمن” متاحة لكل من يشعر بأعراض كورونا، إذ إنها خصّصت هذه العيادات في المراكز الصحية والمستشفيات لتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، وعددها 235 عيادة في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أن أعراض المصاب بالفيروس تتمثل بـ”ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم و التذوق”، مشيرة إلى أن هذه العيادات تعد مبادرة جديدة وفرتها وزارة الصحة، تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، وبدون حجز مباشر، ويُستقبل في المركز الصحي بدون موعد، كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة،وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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وأتاحت الوزارة خدمة معرفة أماكن عيادات ” تطمن ” عبر موقعها الإلكتروني، ووفرت الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن “عيادات تطمن”، مشيرةً إلى أن من يريد المزيد من المعلومات حول هذه العيادات الرجوع إلى

الموقع: s.moh.gov.sa/clinic.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390729

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