تونس تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في تونس يوم الأربعاء، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أنه تم تسجيل 17 تحليلا إيجابيا موزعة كالآتي: 16 حالة إصابة جديدة من بينها 8 حالات في مركز لإيواء الوافدين غير الشرعيين، و8 حالات إصابة من بين الوافدين المقيمين في الحجر الصحي، وتحليل واحد إيجابي لإصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وأفادت بأن العدد الإجمالي للمصابين بـ”كوفيد 19″، أصبح 1221 حالة مؤكدة، شفي منها 1050 حالة وتوفي 50، فيما يحمل 121 شخصا الفيروس التاجي.

وأشارت إلى أنه 7 يوليو تم إجراء 798 تحليلا مخبريا من بينها 7 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 74408.

المصدر: RT