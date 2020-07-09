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السعودية.. هيئة الغذاء والدواء تحذر من جهاز صيني لقياس الحرارة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
السعودية.. هيئة الغذاء والدواء تحذر من جهاز صيني لقياس الحرارة

كل الوطن – الرياض: أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، تحذيرا يتعلق بسلامة جهاز قياس الحرارة عن بعد “lM-9001” الذي تنتجه شركة شينغين الصينية، بسبب ظهور قراءات غير دقيقة لدرجات حرارة الجسم.

وأوضحت الهيئة أن الخلل في الطراز “IM-9001″، الذي لم يحصل على إذن تسويق من الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية.

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وأشارت، إلى أنها “اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب الجهاز من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات ‏النظامية بحق المخالفين”.

وحثّت الهيئة المستهلكين على عدم استخدام الجهاز، والتوجه إلى منفذ البيع الذي تم شراء الجهاز منه لاسترجاع قيمته، ‏وإبلاغ شكاوي وزارة التجارة في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

ودعت كذلك المواطنين، إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بأجهزة أو منتجات طبية من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة.

المصدر: “عكاظ”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390757

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