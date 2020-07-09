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تدشين مستشفى متكامل في المدينة المنورة في 59 يوما

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
تدشين مستشفى متكامل في المدينة المنورة في 59 يوما

كل الوطن – الرياض: دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي وزير الصحة، د. توفيق الربيعة، مساء اليوم الأربعاء مستشفى متكاملاً في المدينة المنورة، استغرق تنفيذه 59 يومًا فقط.

وتبلغ سعته السريرية ” ١٠٠” سرير، منها “٢٠ ” سريرًا عناية مركزة للحالات الحرجة؛ وذلك ضمن جهود السعودية المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا، بالشراكة مع قطاع وزارة الطاقة الخاص ممثلاً في شركة أكواباور.

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وقد تم إنشاء المستشفى على مساحة تقارب ١٥٠٠٠ م٢، كما تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية؛ إذ جرى إنشاؤه وفق أعلى مستويات البنية التحتية والخدمات المساندة من أنظمة ومعدات كهربائية وميكانيكية، منها نظام شبكة الغازات الطبية، وأنظمة مكافحة الحريق.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390767

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