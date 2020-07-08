الممثلة عبير بيبرس تقتل زوجها برقبة زجاجة مكسورة

كل الوطن – وكالات: إرتكبت الفنانة الشابة عبير بيبرس جريمة قتل بشعة خلال الساعات الماضية، فعندما يقرأ أي شخص ما قامت به هذه الممثلة الشابة يظن أن ما قامت به هو مشهد تمثيلي في أحد الاعمال الفنية، ولكن في حقيقة الأمر ان ما قامت به ونفذته هو امرا حقيقا، حيث قامت عبير بيبرس بقتل زوجها برقبة زجاجة.

وقالت عبير في محضر الشرطة أن الأمر بدأ بمشاجرة في منزلها لمنطقة البساتين، وتطور الأمر بينهما إلي شجار بالأيدي قامت علي أثرة بكسر زجاجه وغرسها في صدر زوجها ليسقط على الأرض ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت عبير في المحضر أن زوجها إعتاد علي ضربها دائما، ووقت الواقعة قام بصفعها علي وجهها ولم تستطع أن تتمالك نفسها وفقدت أعصابها وضربته بالزجاجه حتي سقط علي الأرض.

وقررت جهة التحقيق حبس المتهمة عبير بيبرس 15 يوما علي ذمة التحقيق ووجه لها تهمة القتل العمد، وسيتم تشريح الجثمان خلال الساعات المقبلة لمعرفة أسباب الوفاة، وتتوالي النيابة التحقيقات.

وعرفت عبير بيبرس بتقديم الأدوار الثانوية الصغيرة ولم تحقق أي شهرة خلال السنوات الماضية .