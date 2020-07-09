حقيقة دخول أحمد عيد في غيبوبة بسبب إصابته بمرض السكر

كل الوطن – الجميلة: انتشر مؤخراً عدد من الأخبار حول إصابة الفنان أحمد عيد بفيروس كورونا المستجد ونقله إلى إحدى مستشفيات العزل بالقاهرة، إلا أن عيد نفى هذا الخبر جملة وتفصيلاً وأكد أنه متواجد في منزله، وأن هذه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعض الشائعات، حول تعرض الفنان أحمد عيد لأزمة نفسية شديدة، تسببت في ارتفاع نسبة السكر لديه، ليدخل بعدها في غيبوبة منذ عدة أيام.

ومن جانبه أكد أحمد عيد في تصريح خاص أنه لا يعلم مصدر هذه الشائعات، أو الهدف من ورائها، لكنه يطمئن الجمهور عليه بأنه بخير، ولا صحة لما تم تداوله من أخبار، وأضاف عيد أنه لا يعاني من الأساس من مرض السكر أو الضغط، لذلك فمن كتب هذه الشائعات شخص لا يعرفه جيداً، ويحاول خلق حالة من الجدل، ليس أكثر من ذلك.