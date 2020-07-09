نشرت فيديو جريئاً للفنانات بالمايوهات.. رانيا يوسف: “هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ”

كل الوطن – الجميلة: نشرت الفنانه رانيا يوسف فيديو لفنانات مصر بالمايوهات، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام». وعلقت رانيا يوسف على الفيديو قائلة: «مازلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسيء لشخصي عبر حساباتي الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش بأي فتاة او امرأة أو طفل، وسأتقدم ببلاغاً رسمياً ضد كل شخص، وسوف أنشر صورته واسمه ببلاغ فوري إلى مباحث الإنترنت»، وتابعت رانيا يوسف: «وياريت كلنا نشير صور المتحرشين عند بعض علشان صورهم تلف كل الدنيا ونفضحهم مع بعض حنقدر ناخد حقنا».

وشاركت رانيا يوسف مؤخراً في مسلسل «مملكة إبليس» تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.

المسلسل بطولة غادة عادل، وسلوى خطاب، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، ومحمود الليثي، وأسماء جلال، ونانسي صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعي وفيدرا.