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د. عبدالمجيد الجلاَّل: نزاهة تداهم أوكار الفاسدين وقضايا جنائية ضدهم!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
د. عبدالمجيد الجلاَّل: نزاهة تداهم أوكار الفاسدين وقضايا جنائية ضدهم!

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، بأن الهيئة باشرت العمل على 105 قضية ، من قضايا الفساد ، التي تمَّ رصدها ، خلال الفترة الماضية.

تمحورت قضايا الفساد ، في العديد من الممتلكات العامة والخاصة ، حيث تمَّ توقيف فاسدين ، في الشركة السعودية للكهرباء ، وفي وزارات الإسكان ، والصحة، والتعليم ، والإعلام !

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كذلك تمَّ توقيف فاسدين ، في النيابة العامة ، والبلديات ، والهيئة العامة للجمارك، وبعض إدارات الشرطة ، وأحد المستشفيات الخاصة !

وتعهدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، بالعمل المستمر ، والمتواصل ، لرصد وضبط كل من يتعدى على المال العام ، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية ، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وسوف تمضي الهيئة ، في تطبيق العقوبات المنصوص عليها ، بحق الفاسدين .

وتعهدت الهيئة كذلك ، بمتابعة السياسات والإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية المختلفة ، والتي يُفترض ، أن تعمل ، على تعزيز كفاءة الأداء ، وسرعة الإنجاز ، وسد منافذ الفساد ، وصولاً إلى تحقيق أقصى فعالية ممكنة في مكافحة الفساد ، ودعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

جهود الدولة ، في مكافحة الفساد ، ينبغي أن يستوعبها، في المقام الأول، كل وزيرٍ، ومسؤولٍ، وقيادي في مؤسسات الدولة، وفي المؤسسات الخاصة ، وأن يعمل ، قدر وسعه ، وغاية جهده، لخدمة وطنه، ومجتمعه، ومواطنيه، والتَّجَرُّدُ من كل مُغريات المنصب، والكرسي، التي قد تميل به نحو غرور النفس وتعاليها، والتقوقع حول دائرة مجدٍ شخصي، فينشغل بالمال العام، وأدوات سرقته !

في الحقيقة ، كل مواطن شريف ، يُريد وطناً، يعلو مجداً وأمجاداً، وتنميةً تصل إلى كل جزءٍ من مدنه، وقراه، وهجره، وعدالةً اجتماعيةً تنعم بها كل شرائحه ، ومنظومةً خدميةً، عالية المستوى والقيمة، تصل إلى كل بقعةٍ من بقاعه. وهذا الأمر لن يتأتى، إلا بوجود قياداتٍ، غير فاسدة ، تحافظ على الأموال العامة ، وتتحمّل مسؤولية المنصب، وأمانة التكليف، وقيمة الانتماء للوطن ، وتعمل على توظيف ملائمٍ للموارد المُتاحة، دون إسرافٍ في إنفاق المال العام، أو تبديده، أو التلاعب به، أو إهمال إدارته، أو توجيهه لخدمة مصالح ضيقة!

خلاصة القول ، كفانا، بعثرةً، للجهود، والموارد، والأوقات التي حالت، دون وصول الوطن إلى مكانته المُستحقة، ضمن التَّجارب التنموية العالمية الناجحة التي لم ينخر مفاصلها الفساد والفاسدون !

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390781

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