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النيابة السعودية توضّح عقوبة إصدار شيك بدون رصيد وتصفها بـ”الجريمة الكبيرة”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-09T11:19:51+03:00
2020-07-09T11:31:48+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : منذ 13 دقيقة
النيابة السعودية توضّح عقوبة إصدار شيك بدون رصيد وتصفها بـ”الجريمة الكبيرة”

كل الوطن – الرياض: أكدت النيابة العامة السعودية أن عقوبة تحرير شيك بدون رصيد قد تصل إلى الحبس 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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وشددت النيابة على أن كتابة الفرد لشيك، ولديه رصيد أقل من المبلغ المكتوب، أو تعمد الكتابة بطريقة تمنع صرفه، تعد جريمة جنائية.

وأوضح الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الخميس: “تنعطف الحماية الجنائية التي أسبغها المنظم على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، فتقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد تجاه كل من أقدم بسوء نية على سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف”.

المصدر: النيابة العامة السعودية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390786

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