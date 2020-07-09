هيئة حقوق الإنسان بالسعودية ترصد ملاحظات في السجون

كل الوطن – متابعات: قالت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان بالسعودية، نورة الحقباني، إن الهيئة زارت عددا من السجون ودور التوقيف، للكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكا للحقوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت الحقباني، أن الهيئة نفذت 2094 زيارة للسجون ودور التوقيف في جميع مناطق المملكة، للتأكد من حصول الموقوفين أو المحكوم عليهم على جميع حقوقهم المكفولة لهم نظاما، مشيرة إلى أن الهيئة رصدت خلال زياراتها الرقابية عددا من الملاحظات.

ولفتت الحقباني إلى أن الهيئة نفذت 614 زيارة للسجون العامة و557 زيارة للسجون الأمنية و835 زيارة لدور التوقيف و39 زيارة لمؤسسات رعاية الفتيات و49 زيارة لدور الملاحظة الاجتماعية، موضحة أن الهيئة رصدت خلال زياراتها الرقابية عددا من الملاحظات، وتعمل مع الجهات المعنية على معالجتها.

ولفتت إلى أن الهيئة نفذت أيضا 414 زيارة للجهات الحكومية الأخرى في مختلف المناطق، للكشف عن التجاوزات المخالفة التي تشكل انتهاكا للحقوق، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

المصدر: سبق