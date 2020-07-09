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السعودية تحصل على براءة اختراع في مجال الفيزياء

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : منذ 52 ثانية
السعودية تحصل على براءة اختراع في مجال الفيزياء

كل الوطن – الرياض: أعلنت جامعة “نجران” في السعودية، تسجيلها براءة اختراع لمشروعها البحثي في مجال الفيزياء، بعنوان “كشف غاز الرادون المشع باستخدام كفاءة الخلية الوميضية”.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العلمية والبحوث، سعيد السريعي، تحقيق الإنجاز العلمي خلال مشاركة الجامعة في الندوة الافتراضية الإقليمية الأولى حول التقدم في الفيزياء التي نظمتها جامعة البحرين، بمشاركة 118 باحثا نهاية يونيو الماضي.

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وأوضح السريعي، أن البحث يعد “أحد نواتج المشروع البحثي المدعوم من إدارة منح البحوث بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية”، إذ أسهم المشروع في تزويد الجامعة بعدد من الأجهزة.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390810

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