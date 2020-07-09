التحالف العربي: استهداف زورقين مفخخين تابعين للحوثيين في البحر الأحمر

كل الوطن – الرياض: أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد شكلا تهديدا وشيكا على الملاحة الدولية، تابعان للحوثين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن “قيادة قوات التحالف نفذت عند الساعة 03:20 من فجر اليوم الخميس، عملية نوعية لاستهداف وتدمير هدفين عسكريين مشروعين يتبعان للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مسافة 6 كلم جنوب ميناء الصليف شكلا تهديدا وشيكا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي.”

وأوضح المالكي، أن “الهدفين المدمرين عبارة عن زورقين مفخخين مسيرين عن بعد على مسافة 6 كلم جنوب ميناء الصليف وعلى مسافة 215 مترا من الساحل تم تجهيزهما لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر”، مشيرا إلى أن “عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين بالعملية”.

وأضاف المالكي، أن الحوثيين يتخذون من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاكا لنصوص اتفاق ستوكهولم.

وأكد “استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة التي تشكل تهديدا وشيكا، واستمرار دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل مستدام للأزمة اليمنية”.

المصدر: واس