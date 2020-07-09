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تعافي معمرة سعودية في عامها الـ6 بعد المئة من كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
تعافي معمرة سعودية في عامها الـ6 بعد المئة من كورونا

كل الوطن – الرياض: شهدت مدينة الطائف بالسعودية تعافي سيدة معمرة بلغت عامها السادس بعد المئة من فيروس كورونا، وغادرت العزل بمجمع الملك فيصل الطبي.

ومكثت السيدة المئوية وهي من قبيلة جدارة بمركز بني سعد جنوبي الطائف في العزل بالمجمع الطبي 21 يوما مع ابنها البالغ 70 عاما، وابنتها ذات 60 عاما، وأحفادها المصابين بأمراض مزمنة، وغادروا جميعا المركز عقب التأكد من شفائهم.

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وأكد أحد أحفادها، على أن جدته أصيبت بالفيروس عن طريق المخالطة، ولم يعرف مصدر إصابتها.

وتأتي السعودية بالمركز الأول عربيا والـ14 عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا، إذ سجلت 220144 إصابة، و2059 حالة وفاة.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390821

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