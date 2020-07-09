تسجيل الدخول
» » تناول الفاكهة والخضراوات يوميا يحميك من مرض قاتل

تناول الفاكهة والخضراوات يوميا يحميك من مرض قاتل

كل الوطن- فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 5 ثوانيآخر تحديث : منذ 5 ثواني
تناول الفاكهة والخضراوات يوميا يحميك من مرض قاتل
كل الوطن متابعات- ديلى ميل  : كشفت دراسة حديثة أن تناول الفاكهة و الخضار يوميا، يساعد في الحماية من مرض قاتل.

وذكر تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الفاكهة والخضروات تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بمقدار الربع.

وتوصلت الدراسة التي أجرتها جامعة كامبريدج، إلى أن كل زيادة 66 غراما يخفض خطر الإصابة بمرض السكري بمقدار الربع، ووجدت دراسة ثانية أجرتها جامعة هارفارد، أن تناول الحبوب الكاملة، يحمي من خطر الإصابة بداء السكري، وحتى الزيادات الصغيرة في المدخول اليومي للأطعمة التي تتناولها، يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا

اقرأ أيضا...
.

وتقول الدراسة إن زيادة استهلاك الفاكهة والخضار، بمقدار جزء صغير يوميا يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 بنسبة 25%، وفي بريطانيا، يتم تعريف جزء من الخضار أو الفاكهة، على أن 80 غم، أي ما يعادل 3 ملاعق كبيرة من الجزر المطبوخ، وأجزاء من البروكلي، أو تفاحة صغيرة.

وأكد الباحثون أن “تناول الفاكهة والخضراوات، بدلا من مكملات الفيتامينات، يقي من مرض السكري من النوع 2، وتناول الحبوب الكاملة يقي أيضا من خطر الإصابة بمرض السكري، قدرت كلية الطب بجامعة هارفارد أن تناول وجبة من حبوب الإفطار الكاملة، أو بسكويت الحبوب سيقلل الخطر بنسبة 19%”.

15 فائدة لرياضة المشي
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390844

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.