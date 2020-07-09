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لبنان.. موكب سياسي يوقف مئات السيارات (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
لبنان.. موكب سياسي يوقف مئات السيارات (فيديو)

كل الوطن – الرياض: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو يظهر وقوف السيارات بصف طويل في انتظار مرور موكب أحد السياسيين.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور احتشاد عدد كبير من السيارات عند محيط (التباريس -الرينغ)، في العاصمة بيروت بانتظار مرور موكب السياسي اللبناني الكبير.

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وتفاعل الناشطون مع الفيديو حيث أعربوا عن غضبهم بسبب هذه الممارسة التي اعتبروها غير لائقة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

المصدر: لبنان24

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390845

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