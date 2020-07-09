فيديو.. آلاف الإيرانيين يقتحمون معبرا حدوديا مع العراق بالسيوف والعصي

كل الوطن – وكالات: اقتحم آلاف الإيرانيين الخميس معبرا حدوديا في مدينة السليمانية بإقليم كردستان شمال العراق، قبل ساعات من دفن جثمان رجل دين توفي قبل أيام في الولايات المتحدة.

وقال مراسل الحرة إن نحو ثلاثة آلاف من اتباع الشيخ محمد عبد الكريم الكسنزاني شيخ الطريقة الصوفية الكسنزانية في العالم اقتحموا معبر باشماخ في مدينة بنجوين شمالي شرق السليمانية قادمين من إيران، دون أن تتمكن قوات الأمن من وقفهم.

كوردستان تغلق معبر باشماخ الحدودي مع إيران بعد "غزوة" الدراويش



قررت حكومة إقليم كوردستان،الخميس،إغلاق معبر باشماخ الحدودي مع إيران، وذلك بعد وقت قصير من اقتحام لمئات من الدروايش المعبر عنوة وقتل عناصر بالأمن الإيراني لحضور مراسم دفن الشيخ محمد عبدالكريم زعيم الطريقة الكسنزانية pic.twitter.com/SbuBlemZl8 — انس محمود الشيخ مظهر (@portalin2006) July 9, 2020

ونقل المراسل عن مسؤول العلاقات والإعلام في المعبر مختار الحاج علي قوله إن اتباع الكسنزاني كانوا يحملون العصي والأسلحة البيضاء أثناء اقتحامهم معبر باشماخ.

وأضاف أن الإيرانيين الذين دخلوا لم يخضعوا لإجراءات فحص الكشف عن فيروس كورونا، حيث تشهد إيران والعراق ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة بالوباء.

اتباع محمد الكسنزاني "#الدراويش" يقتحمون معبر #باشماخ الحدودي محاولين الوصول الى #السليمانية لتشيع شيخهم من دون فحوص طبية او اجراءات امنية #Covid_19 قد يكون ايضا معهم pic.twitter.com/BX0dBSIJBw — Othman Alshalash (@OAlshalash) July 9, 2020

وقال مراسل الحرة إن هناك مخاوف من أن يتسبب دخول هؤلاء في زيادة انتشار الفيروس المنتشر أصلا في المدينة بشكل لافت.

وأشار إلى أن المعبر ظل مفتوحا خلال الأشهر الماضية ولم يتم اغلاقه، أسوة بالمنافذ الحدودية في جنوب ووسط العراق.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى لعملية اقتحام المعبر ودخول أتباع رجل الدين المتوفي.

ومن المقرر أن تجرى مراسم دفن الكسنزاني الجمعة في السليمانية، حيث تتخوف السلطات هناك من حضور الآلاف من اتباعه لمراسم الجنازة.

وقالت شبكة “روداو” الكردية إن “أصوات إطلاق نيران، ودق على الدفوف، وصرخات سمعت أثناء عبور الدراويش حدود إيران، حيث كانوا يحملون السيوف والخناجر”.

وأضافت “أثناء عبور الدراويش سقط أحدهم، وسالت الدماء منه”، حيث يعتقد أنه أصيب بإطلاقات نارية، مصدرها حرس الحدود الإيرانية.