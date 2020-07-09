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حقيقة طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
حقيقة طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

كل الوطن – وكالات: انتشرت أخبار عديدة خلال الساعات الماضية تزعم طلاق النجمة ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري أحمد ابو هشيمة وذلك بعد مرور شهور قليلة على زواجهما.

ونشرت بوابة أخبار اليوم أن كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح وبالرجوع إلى حساباتهم على إنستغرام نجد أن كلا منهما مازال يتابع الآخر كما أنهما ما زالا يحتفظان بصورهما التي تكشف عن مدى قوة قصة الحب التي تجمع بينهما.

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الغريب أن مصدر هذه الشائعات مجهول حتى هذه اللحظة ولكنها انتشرت بقوة على موقع فيسبوك بين مستخدميه، ولم ترد ياسمين صبري حتى الآن على شائعات طلاقها كما تجاهل ايضًا أحمد ابو هشيمة التعليق عليها.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390865

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