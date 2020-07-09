مفاجأة قد تغير مسار قضية الفنانة المصرية قاتلة زوجها

كل الوطن – البيان: يبدو أن قضية الفنانة المصرية عبير بيبرس، المتهمة بقتل زوجها رجل الأعمال، ستأخذ منحنى آخر خلال الأيام القادمة بعد تعمق البحث والتحريات، خاصة بعد أقوال شقيقة الضحية التي أكدت أنها لا تستطيع قتله بمفردها كونه قوي البنيان، كما انها لاحظت أشياء غريبة على جثة شقيقها.

وكشفت شقيقة رجل الأعمال الراحل عمرو السيد عبدالله، عن مفاجآت ربما تغير مسار التحقيقات الجارية مع الفنانة التي ادعت بأنها دافعت عن نفسها وضربته بعنق زجاجة في صدره أردته قتيلًا.

وقالت شقيقة المقتول، إن الجريمة من المستحيل أن تكون بسبب مشاجرة، لأن شقيقها تكوينه الجسدي قوي ولا يمكن أن يموت بهذه الطريقة، خاصة أن الطعنة كانت من الصدر وليس الظهر، مشيرة إلى أنه ربما كان هناك مساعدة للمتهمة من شخص آخر في الجريمة، خاصة أنها لاحظت علامات أثناء النظرة الأخيرة عليه تؤكد أنه كان هناك تقييد لقدميه، وكذلك إصابة بأحد القدمين.

وأضافت: “تفاجأنا بأن تقرير الطبيب الأولى كان مكتوب به أن الوفاة سببها أزمة قلبية وهو ما تم إبلاغنا به في البداية” متهمة زوجته عبير بيبرس بإخفاء الجرح وإلباسه ملابس نظيفة لتبدو الوفاة طبيعية.

وتابعت: “كاد يتم الدفن دون التوصل للحقيقة لولا العلامات التي لاحظناها على جثمانه، وإصرارنا على وصول الشرطة للتحقيق في الأمر ما أدى لكشف الجريمة”.

وأكدت أن هناك خلافات كبيرة بين شقيقها والمتهمة، وأنه تزوجها في البداية عرفيًا قبل أن تسرق أمواله ومتعلقاته لتجبره على الزواج منها رسميًا، وتشترط عليه تطليق زوجته الأولى، وقد استجاب لكل طلباتها.

وقال شاهد عيان أمام نيابة البساتين إن المتهمة متزوجة من رجل أعمال في العقد الرابع من العمر، وإن سكان العقار تفاجأوا في منتصف الليل بصراخ واستغاثات تصدر من شقتها وعقب نصف ساعة سمعوا صوت سيارة الإسعاف.

وأضاف شاهد العيان أنه عقب ذلك علم سكان العقار أن الممثلة «عبير بيبرس»، قتلت زوجها خلال مشاجرة عائلية بينهما بقطعة زجاج عقب كسرها وتسديد له عدة طعنات نافذة في القلب والصدر أسفرت عن وفاته في الحال.

وأشار إلى أنهم تفاجأوا بذلك خاصة أن زوجها كان صاحب خلق ولم يسمع الجيران عنه أي خلاف منذ إقامته في المنطقة، ولم يصدر منه أية افعال تدل على سوء خلقه وكذلك المتهمة والتي كان الجيران ايضا يظنون أنها انطوائية وقال: “لم نكن نسمع لها صوت في العمارة”.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تعمل ممثلة وتدعي عبير بيبرس.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة أقدمت على جريمتها بسبب ضرب الضحية المتكرر لها قائلة: “كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، أن زوجها حتى بعد وفاته تسبب في دخولها السجن”.

وفي وقت سابق أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس المتهمة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.