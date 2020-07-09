تسجيل الدخول
» » الإعلان عن أول فيلم مصري بعد 3 شهور من التوقف بسبب كورونا (صورة)

الإعلان عن أول فيلم مصري بعد 3 شهور من التوقف بسبب كورونا (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-09T23:25:54+03:00
2020-07-09T23:27:30+03:00
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الإعلان عن أول فيلم مصري بعد 3 شهور من التوقف بسبب كورونا (صورة)

أطلقت شركات نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي الإعلان التشويقي لفيلم “الغسالة” بعد توقف النشاط السينمائي لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا.

@newcenturyproductionأول غسلة!##الغسالة_دارت وقريباً دورتها بدور العرض @ahmedhatemofficial @hannahelzahed
اقرأ أيضا...

♬ original sound – newcenturyproduction

ويشارك في فيلم “الغسالة” محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

ويكشف الإعلان التشويقي عن غسالة متطورة، يبدو أنها تسافر بالجميع عبر الزمن، وينتج عن ذلك صراعات مثيرة بين أبطال الحكاية. “الغسالة” من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

5f072e7d4c59b7656c3d53d4 - كل الوطن

وتدور أحداث “الغسالة” حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

وفي الغسالة يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم قصة حب الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب 2019.

الفيلم من إنتاج نيوسنشري للإنتاج وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز، وتوزيع داخلي لشركة دولار فيلم،وخارجي لشركة N Star، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم، ومن المقرر تشغيل الغسالة في دور العرض قريبا.

المصدر: RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390881

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.