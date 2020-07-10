الإمارات.. الشارقة تعلن الحداد وتنكيس الأعلام على وفاة نائب حاكمها

كل الوطن – وكالات: تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام اعتبارا من وقت وصول جثمان نائب حاكمها الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.

ونعى ديوان حاكم الإمارة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، نائبه الذي توفي في بريطانيا، معزيا أهل الفقيد وذويه، وعموم آل القواسم بوفاة الشيخ أحمد.

ولم يبين الديوان أسباب الوفاة، مضيفا أن التعازي في الفقيد سيتم تقبلها طوال فترة العزاء عبر الاتصال الهاتفي من خلال أرقام سوف يتم تحديدها والإعلان عنها لاحقا.

يذكر أن المرحوم كان قد شغل منصب نائب حاكم الشارقة، وهو أحد أبناء الحاكم الأسبق للإمارة سلطان الثاني بن صقر القاسمي.

المصدر: “وكالات إماراتية”