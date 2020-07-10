تسجيل الدخول
» » الإمارات.. الشارقة تعلن الحداد وتنكيس الأعلام على وفاة نائب حاكمها

الإمارات.. الشارقة تعلن الحداد وتنكيس الأعلام على وفاة نائب حاكمها

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
الإمارات.. الشارقة تعلن الحداد وتنكيس الأعلام على وفاة نائب حاكمها

كل الوطن – وكالات: تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام اعتبارا من وقت وصول جثمان نائب حاكمها الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.

ونعى ديوان حاكم الإمارة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، نائبه الذي توفي في بريطانيا، معزيا أهل الفقيد وذويه، وعموم آل القواسم بوفاة الشيخ أحمد.

اقرأ أيضا...

ولم يبين الديوان أسباب الوفاة، مضيفا أن التعازي في الفقيد سيتم تقبلها طوال فترة العزاء عبر الاتصال الهاتفي من خلال أرقام سوف يتم تحديدها والإعلان عنها لاحقا.

يذكر أن المرحوم كان قد شغل منصب نائب حاكم الشارقة، وهو أحد أبناء الحاكم الأسبق للإمارة سلطان الثاني بن صقر القاسمي.

المصدر: “وكالات إماراتية”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390893

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.