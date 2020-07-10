المنتخب السعودي للجامعات يتأهل إلى دور 16 ودور 8 في بطولة كرة القدم الإلكترونية العالمية

كل الوطن – الرياض: تأهل المنتخب السعودي للجامعات للأدوار النهائية في أول بطولة إلكترونية عالمية يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ‪(.FISU)‬‬‬ ‬‬‬‬

‬وجاء تأهل لاعب المنتخب السعودي عبدالعزيز الوهابي إلى دور 16 بعد تصدره لمجموعته E بشباك نظيفة وذلك بفوزه على لاعب منتخب مصر بنتيجة 11 مقابل صفر وهي ذات النتيجة التي فاز بها على لاعب منتخب زامبيا وجاء فوزه الأخير على لاعب منتخب البرازيل بنتيجة 2 مقابل صفر.

كما تأهلت لاعبة المنتخب السعودي نجد فهد إلى دور 8 عن المجموعة B بعد أن حققت الفوز في 4 مباريات، حيث فازت على لاعبة المنتخب الأسترالي والمنتخب الإماراتي بنتيجة 5 أهداف مقابل 1 ، وفي المواجهة الثالثة فازت على لاعبة منتخب الهند 3 مقابل 1، وخسرت من لاعبة المنتخب البرازيلي ب 4 أهداف دون مقابل إلا أنها حسمت التأهل في مباراتها الأخيرة حيث تمكنت من انتزاع الفوز من لاعبة منتخب زامبيا بنتيجة 4 أهداف مقابل 3.

وذكر رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة الاتحاد التطويرية لزيادة مشاركة أبناء الوطن في المحافل الدولية كماً ونوعاً وذلك تحقيقاً لأهداف ورؤية المملكة 2030. كما أشار إلى أن هذه البطولة الدولية هي الأولى من نوعها عالميا وتنافس على مقاعدها 90 دولة ، لذلك يعد وصول لاعبي منتخب المملكة الجامعي نجد وعبدالعزيز لهذه المراحل المتقدمة سبقا نأمل أن يتوج بتحقيق هذه البطولة ليعكس هذا المنجز إمكاناتنا الوطنية ويحقق طموحاتنا التي لا سقف لها.