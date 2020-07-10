مصر.. مواطن يعيد كنزا مفقودا من المجوهرات والحكومة تصدر بيانا بشأنه (صورة)

كل الوطن – وكالات: أعلن المستشار الطبي لمجلس الوزراء في مصر حسام المصري أن مجلس الوزراء قرر علاج سائق “توك توك” في الدقهلية، وجد حقيبة بها مجوهرات وأعادها لصاحبها بسبب أمانته.

ذوأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: “دي أقل حاجة ممكن نقدمها لحد أمين وللشخصيات المحترمة وحد زي ده بأمانته وباللي عمله يستاهل أكتر من كده كتير ودي أقل حاجة ممكن نقدمها له”.

وأوضح المصري أنه سيتم تشخيص حالته وعلاجه على نفقة الدولة، لافتا إلى أنه تم التنسيق له حيث سيذهب اليوم لمستشفى الحلمية العسكري لتلقي العلاج هناك نظرا لوجود أفضل مركز لعلاج الحروق وأنه يعاني من حرق في قدمه سبب له مشاكل وقرح في القدم، مشددا على أنه سيتلقى العلاج والتأهيل على نفقة الدولة بالكامل.

وأثارت قصة السائق ضجة كبيرة في مصر، بعدما ضرب المثل في الأمانة رغم ظروفه المادية والصحية القاسية.

وقال السائق محمد صبري: “أنا عندما وجدت الكيس ووجدت أن به المجوهرات، انتظرت أن ينادي أحد في مكبرات الصوت عليه، ولم أسمع أحد، وتقابلت في صلاة المغرب مع أحد أقاربي، وحكيت له على ما حدث معي، فأكد أن محل حمدي فتوح أعلن أنه فقد كمية من الذهب، فعدت للبيت وأخذت الذهب، وسلمته لصاحبه”.

وأضاف صبري لـ”الوطن”: أنا لم أفكر أبدا في أخذ الذهب لي ولم أفكر في ظروفي المادية الصعبة فأنا لدي قرض قدره 25 ألف جنيه، وأعمل لأسدده، وبي إصابة في ساقي منذ أكثر من 10 سنوات، بعد تساقط الجلد منها، وتحتاج إلي عملية كبيرة ولا أستطيع على مصاريفها، متابعا: “يحرم عليا أدخل جنيه حرام لبيتي، مش هاكل حرام”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية