بومبيو ينشر صورة اعتراض القوات الأميركية لشحنات سلاح إيرانية كانت في طريقها إلى اليمن

كل الوطن – الرياض: نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صورة لما قال إنها شحنات سلاح إيرانية غير مشروعة، اعترضتها قوات أمريكية وحليفة قبل دخولها اليمن.

وأضاف بومبيو، عبر حسابه في تويتر يوم الخميس، أن “القوات الأمريكية والشريكة” اعترضت سفينة قبالة سواحل اليمن في 28 يونيو الماضي.

وذكر بومبيو أن السفينة كانت تحمل شحنات إيرانية غير مشروعة، بما في ذلك صواريخ أرض – جو وأخرى أرض – أرض، إضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات، ومئات من قذائف الآر بي جي والبنادق، والعديد من الأسلحة المتقدمة.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي الأمم المتحدة إلى تمديد القرار رقم 2231، الخاص بحظر تصدير السلاح إلى إيران.