الشرطة الهندية تقتل بالرصاص أخطرالمجرمين المطلوبين

كل الوطن – نوفوستي: قتلت الشرطة الهندية المجرم، فيكاس دوبي، وثلاثة من رفاقه، أثناء محاولتهم الفرار بعد حادث تعرضت له سيارة شرطة كانت تقلهم، وفقا لما ذكره تلفزيون “أن دي تي” المحلي.

وانقلبت السيارة التي كان يجري فيها نقل دوبي على طريق سريع زلق بفعل هطول المطر، وبعد ذلك حاول دوبي وشركاؤه الثلاثة الفرار. فاضطرت الشرطة لإطلاق النار عليهم جميعا أثناء محاولتهم الفرار.

يشار إلى أن دوبي تمكن من الاستيلاء على مسدس أحد رجال الشرطة فور انقلاب السيارة.

وفي وقت سابق، قتل في سلسلة من حوادث إطلاق النار في أجزاء مختلفة من البلاد، خمسة من شركاء دوبي بالرصاص.

ووصفت السلطات الهندية دوبي بأنه أخطر المجرمين المطلوبين بعد أن نظم الأسبوع الماضي مقتل ثمانية من ضباط الشرطة في ولاية أوتار براديش، حيث تعرضت مجموعة من هؤلاء الضباط لكمين أثناء محاولتهم اعتقال دوبي. وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل ثمانية من رجال الشرطة وإصابة 12. وبحسب التحقيق ، تم تحذير دوبي من اعتقال وشيك من قبل مفتش بالشرطة المحلية.

بعد ذلك، اعتقلت سلطات ولاية أوتار براديش ضابطي شرطة بتهمة مساعدة المجرم، وطردت من صفوفها أكثر من 60 شخصا من وكالات إنفاذ القانون. وتم وضع دوبي على قائمة المطلوبين، وتم هدم منزله، واعتقال زوجته وابنه واستجوابهما.

وتم القبض على دوبي أول أمس في ولاية مدهيا براديش، على بعد أكثر من 1.5 ألف كيلومتر من منزله، أثناء زيارته معبد ماخاكالا هناك، وأثناء الاعتقال، هاجم رجال الشرطة وحاول الاختباء.

المصدر: “نوفوستي”