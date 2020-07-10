السعودية تُعلّق على قرار ترشيح التويجري لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية

كل الوطن – وكالات: علق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، على مسألة ترشيح المستشار في الديوان الملكي، محمد بن مزيد التويجري، لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وقال الجبير، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة، إن ترشيح التويجري لشغل هذا المنصب ينطلق من الاهتمام بهذه المنظمة وبدورها الفاعل “وهو ما تؤكده المملكة دوما”.

1- ترشيح المملكة لمعالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري المستشار بالديوان الملكي لشغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ينطلق من الاهتمام بهذه المنظمة وبدورها الفاعل وهو ما تؤكده المملكة دوماً — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) July 9, 2020

وأضاف، أن “المملكة تحرص على أن تحقق المنظمة أهدافها، ولينعكس ذلك على جميع الدول الأعضاء. ومرشح المملكة سيعمل لخدمة أهداف هذه المنظمة المتسقة مع رؤية بلادنا للاقتصاد العالمي الذي تعمل المملكة مع شركائها لنمائه وازدهاره”.

وكانت السعودية قد أعلنت قبل يومين عن ترشيح التويجري لشغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

ويأتي ترشح التويجري في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي أضرارا هائلة جراء جائحة فيروس كورونا، إذ يتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي هذا العام.

المصدر: RT