تسجيل الدخول
» » منظمة الصحة تعلن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا في العالم

منظمة الصحة تعلن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا في العالم

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-10T20:04:02+03:00
2020-07-10T20:11:40+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : منذ 8 دقائق
منظمة الصحة تعلن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا في العالم

كل الوطن – وكالات: أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي في العالم، حيث تم رصد 228102 حالة.

وأفادت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم ويجمع معلوماتها حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش من الجمعة، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم بواقع 228102 حالتين، مقابل 204967 في إحصائية أمس الخميس، ليصل العدد العام إلى مستوى 12102328 حالة.

اقرأ أيضا...

ويمثل هذا المؤشر ارتفاعا قياسيا ويأتي تأكيدا لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار الفيروس في العالم، وتم تسجيل الزيادة الأعلى السابقة يوم 4 يوليو وبلغت 212626 حالة.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

كما أعلنت المنظمة عن وفاة 5565 شخصا جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 5575 في إحصائية أمس الخميس، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 551046.

المصدر: RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390962

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.