العثور على جثة حارس مرمى منتخب العراق كرار إبراهيم في بغداد

كل الوطن – وكالات: ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على جثة حارس مرمى المنتخب العراقي الأولمبي ونادي الطلبة لكرة القدم، كرار إبراهيم، داخل سيارته.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن قوة من الشرطة عثرت، أمس الخميس، على جثة كرار داخل سيارته في منطقة السعدون ببغداد.

ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، بعد أن بدت آثار الخنق عليها، كما تم فتح تحقيق بالحادث.

وذكر حساب على “تويتر” باسم “نواف الآسيوي”، أن “كرار وجد مخنوقا داخل سيارته أثناء توجهه لبغداد للتوقيع مع نادي الطلبة”.

حارس نادي الميناء العراضي كرار ابراهيم في ذمة الله بعد أن وجد مخنوقاً داخل سيارته أثناء توجهه لبغداد للتوقيع مع نادي الطلبه .. pic.twitter.com/nt2chjf23N — نواف الآسيوي 🇸🇦 . (@football_l5) July 9, 2020

وتواجد الحارس كرار، الذي يسكن في محافظة البصرة جنوب العراق، في العاصمة بغداد من أجل التجديد مع فريق الطلبة للموسم الثاني على التوالي.

وكان صاحب الـ27 عاما، من الحراس الذين برز نجمهم مع فريق الميناء، قبل أن ينتقل لصفوف الطلبة، كما كان ضمن تشكيلة الأولمبي العراقي في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريو دي جانيرو البرازيلية عام 2016.

الممصدر: وكالات