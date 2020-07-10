مرتضى منصور يكشف المفاجأة الخاصة بـ”نادي القرن” لجماهير الزمالك (فيديو)

كل الوطن – وكالات: كشف رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، اليوم الجمعة، في مقطع فيديو بثه في قناته على موقع “يوتيوب”، عن المفاجأة التي وعد بها جماهير القلعة البيضاء.

وانتظرت جماهير الفريق الأبيض، الكشف عن المفاجأة مساء أمس الخميس عبر قناة النادي، إلا أنه تم منع إذاعتها على الهواء مباشرة.

وقال منصور في الفيديو، إنه قام بتسجيل حق الملكية الفكرية لصالح نادي الزمالك في لقب “نادي القرن الحقيقي لكرة القدم”.

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وأضاف أنه قام بتسجيل العلامة التجارية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأصبح لقب “نادي القرن الحقيقي لكرة القدم”، ملكا لنادي الزمالك فقط، ولا يحق لأحد استخدامه خلال الفترة المقبلة.

ووجه رئيس الزمالك، إنذارا للغريم، نادي الأهلي المصري، بإزالة لقب نادي القرن، لأنه أصبح ملكية فكرية لنادي الزمالك بعد تسجيله في الجهات الرسمية.

كما استنكر منصور قرار شركة إعلام المصريين بمنع بث الفيديو الخاص بتلك التفاصيل على قناة نادي الزمالك.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، كان قد منح الأهلي في العام 2000، لقب أفضل فريق في إفريقيا في القرن العشرين، فيما حل غريمه الزمالك ثانيا، وهو القرار الذي يراه منصور غير عادل وغير منطقي.

وسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة منصور، منذ فترة لاستعادة “حقوق النادي وجماهيره وأعضائه على لقب نادي القرن الإفريقي”، باعتبار “الفريق الأبيض هو الأكثر تتويجا بالبطولات القارية أكثر من أي فريق آخر”.

المصدر: وكالات