أول تعليق رسمي من الإمارات على أنباء عرقلتها لاتفاق مصالحة مع قطر

وقال قرقاش بحسابه الرسمي في “تويتر”، “موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس”.

وأضاف “نحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها”.

وتابع “في هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة”.

وبدأت الأزمة بعد وقت قصير على تعرض موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية الإلكتروني ”لعملية اختراق في أيار/ مايو 2017 من جهة غير معروفة”، بحسب ما قالته السلطات القطرية. وتم نشر تصريحات عليه نُسبت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وتطرقت هذه التصريحات، التي نفت الدوحة أن تكون صادرة عن أمير البلاد، إلى مواضيع تتعلق بايران و”حزب الله” وحركة ”حماس”. وقامت وسائل إعلام خليجية بنشرها رغم نفي الدوحة علاقتها بها وقالت إنها فتحت تحقيقا فيها. وبدأ وسم ”#قطع_العلاقات_ مع_قطر” ينتشر على ”تويتر”.

وكانت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية قد نقلت عن مصادر لها قولهم، إنه “بعد سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى بين كبار القادة من قطر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، كان يبدو أن هناك اتفاقا لإنهاء الحصار قد تم التوصل إليه في الأسبوع الماضي”.

ولكن “فوكس نيوز” علمت أن دولة الإمارات العربية، في اللحظة الأخيرة، غيرت مسارها وطلبت من السعودية وقف دعم الاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة”.

وأشارت إلى أن “التأخير الذي تسببت فيه الإمارات حرم مؤقتا إدارة ترامب تحقيق نصر دبلوماسي في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط، كان من الممكن أن يعزز الموقف الأمريكي ضد إيران”.