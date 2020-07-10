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إسرائيل تعيد إغلاق 5 مدن… بعد ارتفاع قياسي لأعداد مصابي كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
2020-07-10T20:26:27+03:00
2020-07-10T20:26:47+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : منذ 49 ثانية
إسرائيل تعيد إغلاق 5 مدن… بعد ارتفاع قياسي لأعداد مصابي كورونا
كل الوطن  – وكالات  –  سبتونيك  /   قررت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إعادة فرض الإغلاق، لمدة أسبوع، في خمس مناطق كاملة.

وأفاد الموقع الإلكتروني الإخباري “واللا”، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية قررت إعادة إغلاق خمس مناطق كاملة بعد تفشي فيروس كورونا فيها، بينها مدينة القدس، بدءا من بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها فرضت قيودا على حرية التنقل في كل من مدينة القدس، وبيت شيمش، والرملة، واللد، وكريات ملاخي، بعد الارتفاع القياسي لأعداد المصابين بفيروس كورون

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وأكدت الوزارة الإسرائيلية إصابة 1464 في الساعات الأربعة والعشرين الماضية، حتى أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 35500.

وشددت الوزارة على عدم الخروج أو الدخول لتلك المدن الخمس، إلا لظروف أو لأسباب ضرورية، منها وجود حالات وفاة، أو الذهاب للطبيب، أو لأسباب طارئة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 12 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 550 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390985

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