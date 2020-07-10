تونس.. مواطن يملي أجوبة امتحان باكالوريا باستخدام مكبّر للصوت قرب المعهد (فيديو)

كل الوطن – وسائل إعلام تونسية: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في تونس، مقطع فيديو نشره أحد المراقبين في امتحانات الباكالوريا بأحد معاهد العاصمة، يوثق طريقة جديدة في الغش عن طريق استخدام مكبر الصوت.

وعمد أحد المواطنين المتواجدين أمام المعهد إلى تقديم الإجابة على أسئلة امتحان مادة الفرنسية باستعمال مكبر الصوت.

ووثق مراقب بالمعهد الحادثة، علما أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي استنكروا ذلك، فيما دعا بعضهم إلى تطبيق القانون.

كما تساءل البعض عن كيفية حصول الشخص الذي أملى الإجابات، على أسئلة الامتحان.

المصدر: وسائل إعلام تونسية