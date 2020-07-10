عضو هيئة كبار العلماء في السعودية: معصية الغناء لا تمنع من الدعاء بالرحمة للمغنين (فيديو)

أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، أن “معصية الغناء لا تمنع من الدعاء بالرحمة للمغنين”.

وأشار عبد الله بن محمد المطلق إلى أن “بعضهم لديه أعمال خيرة وحسنة، عسى الله أن يمن عليهم بالتوبة”.

وجاء ذلك في رده يوم الجمعة على متصل في برنامجه الأسبوعي “أستديو الجمعة” على أثير إذاعة “نداء الإسلام” سأله: “عندما يموت بعض الفنانين الذين يغنون بعضهم يدعي لهم بالرحمة هل هذا يجوز الدعاء؟.

وصرح المطلق في رده: “إذا كان المغني يصلي وهو من أهل الإيمان يدعى له بالرحمة”، مضيفا أن الغناء معصية ولا يوجد أحد ما عنده معصية.

وتابع قائلا: “صحيح أن الغناء معصية ومعلنة، ولكن أيضا ما تمنع من الدعاء له بالرحمة، وكم سمعنا أن بعض المغنين عندهم أعمال خيرة وطيبة لكن عسى الله أن يمن عليهم بالتوبة أيضا من هذا الغناء”.

المصدر: صحيفة “سبق” السعودية