مظاهرة نسائية في باريس ضد وزير الداخلية وسط مزاعم بارتكابه جريمة اغتصاب

كل الوطن – باريس – رويترز : شاركت مئات الفرنسيات في احتجاج يوم الجمعة، في وسط العاصمة باريس على تعيين جيرالد دارمانين وزيرا للداخلية، فيما يخضع لتحقيق في مزاعم ارتكابه جريمة اغتصاب.

وعُين دارمانين (37 عاما)، الذي ينفي كل الاتهامات الموجهة له، في منصب وزير الداخلية في تعديل وزاري يوم الاثنين، وكان يشغل من قبل منصب وزير الميزانية.

وطالبت النساء باستقالته الفورية ولوحّن بلافتات تصف الحكومة بالتفرقة على أساس الجنس ومعاداة المدافعين عن حقوق المرأة.

وجاء هذا الاحتجاج بعد تجمع أصغر خارج مقر وزارة الداخلية يوم الثلاثاء شاركت فيه عشرات السيدات.

وقال مصدر قضائي لوكالة “رويترز” إن قاضيا أسقط الدعوى المرفوعة بحق دارمانين قبل عامين لكن محكمة استئناف باريس أمرت الشهر الماضي بإعادة فتح التحقيق في مزاعم الاغتصاب بحقه.

وتقول الحكومة إن التحقيق في أمره لا يعد سببا كافيا لمنع تعيينه.

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المصدر: رويترز